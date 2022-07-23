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Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна

Порт атакували крилатими ракетами.

Росіяни в одеському порту завдали удару по сховищу зерна

Російські окупанти 23 липня завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Інтерфакс-Україна.

"У контексті того, що відбувається сьогодні з українським зерном, було завдано удару саме там, де зерно. Тому бачимо, чого варті ті домовленості з країною-терористом", - сказав він.

Нагадаємо, що 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

22 липня у Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах. 

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія в особі міністра оборони Шойгу зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

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