За матеріалами СБУ в управління держави передано арештовані активи на майже 15 млрд грн

АРМА здійснюватиме менеджмент активів поки їх остаточно не вилучать на користь України.

Упродовж цього тижня за матеріалами Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Зокрема, в управління держави перейшли:

80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн., які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

«Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення Росією агресивної війни проти України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації профспілок України незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на їхньому балансі.

В спецслужбі повідомили, що посадовці занижували ринкову вартість об’єктів, після чого покупці здійснювали мінімальну офіційну оплату без погодження з Фондом держмайна. Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах.

До АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:

готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;

санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» на Львівщині та «Поляна» на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності. Наразі ці об'єкти передані прокуратурою в управління АРМА.

Повідомляється, що агентство зможе здійснювати менеджмент вказаних активів із метою отримання прибутку для держави, до моменту поки їх буде остаточно вилучено на користь України відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Нагадаємо, прокуратура передала в управління АРМА 80 об’єктів нерухомості, якими незаконно заволоділи профспілки.

Крім того, за півроку ДБР передало в управління АРМА майна на понад 1,5 млрд гривень.