Нацбанк обговорить із волонтерами, як вирішити питання з лімітом для розрахунків за кордоном

В НБУ пояснили - ці обмеження необхідні, щоб захистити міжнародні резерви України.

Після введення ліміту для розрахунків за кордоном із гривневих платіжних карток українських банків волонтерам стало складніше закуповувати товари військового призначення. НБУ з банками та волонтерами обговорять шляхи виходу із ситуації.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

В НБУ пояснили - ці обмеження необхідні, щоб захистити міжнародні резерви України

Як відомо, фінустанова встановила щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в одному банку, відкритих у національній валюті.

"Відповідне обмеження покликане мінімізувати можливості витрачання дефіцитних валютних ресурсів країни на непріоритетні потреби, серед яких придбання коштовних предметів розкоші тощо, ураховуючи щомісячне зростання витрат на оплату товарів та послуг за кордоном", - пояснили в НБУ.

Нацбанк підкреслив - коли фізична особа купує товари за кордоном із гривневої картки, то український банк, який випустив цю картку, має компенсувати міжнародній платіжній системі еквівалент цієї суми у валюті.

"Відповідну іноземну валюту банк за гривні купує в Національного банку, який апелює коштами з міжнародних резервів, тому що обсяги надходження валютної виручки в країну поки є недостатніми навіть для забезпечення імпорту. Отже, встановлення ліміту захищатиме міжнародні резерви країни", - додали в НБУ.

Волонтерам фінустанова радить об’єднуватися у спільноти та реєструвати їх як фонди чи громадські об’єднання волонтерів або ж співпрацювати з уже існуючими й ефективними фондами для здійснення закупівель.

На думку НБУ, це дозволить створити актуальну базу адресних потреб, об’єднувати їх в пули під час здійснення замовлень та доставки (що може сприяти зниженню витрат як на закупівлю, так і на логістику), а також спростить роботу як з акумуляції коштів, так і зі здійсненням оплати.

Нагадаємо, правління НБУ також може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Із 21 червня українські біженці в Італії отримали змогу обмінювати готівкову гривню на євро.