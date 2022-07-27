Фонду Держмайна передадуть 420 держпідприємств, з них ліквідують 354, - Гетманцев

народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманце

Фонду державного майна України передадуть 420 держпідприємств.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Як і передбачається Планом відновлення України, держава має позбутися нестратегічних активів. В рамках першого етапу цієї роботи ФДМУ отримує повноваження з управління 420 ДП. Серед них тільки 33 працюючих", - зазначив Гетманцев.

З цієї кількості прибутковими є лише 10. Три не приносять прибутку, а збитковими залишається 20.

За інформацією голови парламентського комітету, загальна вартість активів працюючих підприємств становить 2,9 млрд. грн.

66 об'єктів передадуть на малу приватизацію, додав Гетманцев. Серед них - 50 єдиних майнових комплексів державних підприємств, 6 пакетів корпоративних прав та 10 окремих структурних підрозділів державних підприємств.

354 держпідприємства ліквідують, а майно продадуть як окремі активи.

"Виходимо з нестратегічних активів – концентруємось на покращанні корпоративного управління стратегічними!", - зауважив Гетманцев.

Нагадаємо, вчора виконувачка обовʼязків голови Фонду держмайна України Ольга Батова подала у відставку.

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства закликало депутатів підтримати у другому читанні та в цілому законопроєкт, що розблокує процес приватизації спиртзаводів та комбінатів хлібопродуктів.