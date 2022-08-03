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Біля окупованого Криму маневрують 13 російських суден, – ОК "Південь"

Напоготові є два надводних носії ракет "Калібр" і три великі десантні кораблі.

Біля окупованого Криму маневрують 13 російських суден, – ОК "Південь"
Чорноморський флот РФ
Фото: EPA/UPG

Поблизу південно-західного узбережжя окупованого Криму маневрують 13 ворожих кораблів і катерів.

Про це повідомив у Facebook спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорноморському ворожому угрупованні з 13 кораблів і катерів, що маневрують поблизу південно-західного узбережжя Кримського півострова, ховаючись від ймовірних атак нашої зброї, напоготові два надводних носії ракет "Калібр" і три великі десантні кораблі", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на 31 липня 17 російських бойових кораблів і катерів маневрували у Чорному морі. З них шість – носії крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше у британській розвідці повідомили про те, що інформація про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є черговою невдачею Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України.

 

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