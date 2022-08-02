За липень Україна отримала грантів на 80 млрд грн, - Шмигаль

Загалом у державну скарбницю надійшло за минулий місяць майже 170 млрд грн.

У липні до державного бюджету України надійшло грантів на 80 мільярдів гривень.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Загалом сума надходжень за місяць склала майже 170 млрд грн. Із них близько 90 млрд - надходження від податків і мит.

Шмигаль подякував іноземним партнерам за фінансову допомогу й підкреслив, що "критично важливим завданням Уряду та всієї країни є посилення власної економічної стійкості".

Нагадаємо, Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

За словами прем'єра, перший транш - 500 млн євро - був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 млн євро надійшли сьогодні.