Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
"Чим інтенсивніше наступають наші Збройні сили на Херсонщині, тим більш непередбачувано та панічно ведуть себе окупанти"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
ГоловнаЕкономікаДержава

За липень Україна отримала грантів на 80 млрд грн, - Шмигаль

Загалом у державну скарбницю надійшло за минулий місяць майже 170 млрд грн.

За липень Україна отримала грантів на 80 млрд грн, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

У липні до державного бюджету України надійшло грантів на 80 мільярдів гривень.

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Загалом сума надходжень за місяць склала майже 170 млрд грн. Із них близько 90 млрд - надходження від податків і мит.

Шмигаль подякував іноземним партнерам за фінансову допомогу й підкреслив, що "критично важливим завданням Уряду та всієї країни є посилення власної економічної стійкості".

Нагадаємо, Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

За словами прем'єра, перший транш - 500 млн євро - був зарахований на рахунок Національного банку вчора. Ще 500 млн євро надійшли сьогодні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також