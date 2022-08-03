У липні Україна експортувала 3 млн тонн зернових та олійних

Україна за липень 2022 року експортувала 3 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"У червні ми вигрузили 2 млн 200 тис. тонн, а за липень цей показник сягає порядка 3 млн зернових і олійних культур, що, власне, демонструє покращення логістичного напрямку", – сказав він.

Марчук додав, що зростання обсягів експорту демонструє покращення пропускної здатності річкових портів на Дунаї, через які за липень було вивезено 1,3 млн тонн аграрної продукції. Це у 3,7 раза більше, ніж за попередні місяці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що за три місяці вдалося наростити український експорт на 20%.

Після повномасштабного вторгнення Росії експорт українських товарів у березні та квітні обвалився майже вдвічі в порівнянні з довоєнними показниками. Цифра опустилася до близько 2,5 млрд доларів на місяць.