НБУ встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки колекторів і фінустанов

Це зробили для того, щоб підсилити і однозначно трактувати норми так званого "колекторського закону".

Нацбанк встановив додаткові вимоги щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості для колекторів і фінансових установ України.

Про це йдеться на сайті НБУ.

В установі кажуть - це зробили, щоб захистити права споживачів та інших осіб через забезпечення відповідального ставлення з боку кредитодавця, нового кредитора чи колектора.

"Попри ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості" ("колекторський закон") понад рік тому, Національний банк продовжує отримувати звернення від споживачів щодо дій фінансових установ та колекторських компаній, які містять ознаки порушення законодавства України. Крім того, питання врегулювання простроченої заборгованості лишається найпоширенішим з-поміж звернень клієнтів небанківських фінустанов", - зазначили в НБУ.

Тож аби підсилити закон і однозначно його трактувати розробили додаткові вимоги.

Серед них:

заборонили отримувати згоду споживача на обробку даних його телефонного довідника та журналу дзвінків;

врегулювали питання передавання даних третіх осіб, які не є поручителями, майновими поручителями або спадкоємцями;

також заборонили низку некоректних практик, які були виявлені Національним банком під час розгляду звернень громадян, і уточнили окремі процедурні питання.

В НБУ додали - із дня введення в "колекторського закону" найбільший відсоток звернень установа зафіксувала щодо роботи саме небанківських фінустанов, які мають право надавати споживчі кредити.

"Банки мають узгодити свою діяльність із зазначеною постановою упродовж трьох місяців, небанківські фінустанови та колектори – упродовж двох", - зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада заборонила колекторам стягувати кредити з бійців ЗСУ, ТрО, їхніх родичів та ВПО.

В лютому НБУ оштрафував на 76500 грн колекторську компанію за неетичну поведінку.