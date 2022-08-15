Кількість загиблих під час вибуху в торговому центрі Єревана збільшилась до п'яти

Кількість загиблих під час вибуху в торговому центрі в Єревані збільшилась до п'яти. Ще 56 людей постраждали, 16 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з надзвичайних справ Вірменії.

Зазначається, що рятувальники витягли з-під завалів 10 постраждалих, чотири тіла та 21 автомобіль. Продовжуються пожежно-пошукові роботи. Їм допомагають близько 150 волонтерів.

Станом на сьогодні постраждали від вибуху 56 людей: 28 із них надали медичну допомогу без ушпиталення, ще 28 перебувають на стаціонарному лікуванні. П'ятеро людей загинуло. Одне з тіл поки що не змогли опізнати.

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, у столиці Вірменії, Єревані, у торговельному центрі "Сурмалу" пролунав вибух, який спричинив пожежу. Відомо, що в результаті вибуху обрушилася триповерхова будівля.