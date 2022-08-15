Сьогодні в Польщі відзначають День Війська Польського.

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter.

"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував воїнів УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.

Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим і став на коліно, вшановуючи їхню пам'ять.

Prezydent @AndrzejDuda, na cmentarzu prawosławnym w Warszawie, oddał hołd żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 r. ramię w ramię z żołnierzami Wojska Polskiego walczyli przeciwko bolszewikom. pic.twitter.com/SEZbyxL31e — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2022

Нагадаємо, в Польщі 15 серпня відзначають День Війська Польського, присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну.

День Війська Польського збігається із церковним святом - Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих військових.