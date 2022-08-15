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Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих військових УНР

Сьогодні в Польщі відзначають День Війська Польського.

Анджей Дуда вшанував пам'ять загиблих військових УНР
Фото: Скріншот відео

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter.

"Президент Анджей Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував воїнів УНР, які у 1920 році воювали разом із вояками Війська Польського проти більшовиків", - йдеться у повідомленні.

Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим і став на коліно, вшановуючи їхню пам'ять.

Нагадаємо, в Польщі 15 серпня відзначають День Війська Польського, присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну.

День Війська Польського збігається із церковним святом - Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих військових. 

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