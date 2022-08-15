Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівської області

За попередніми даними, без жертв, але є пошкоджені цивільні будівлі.

Між 8 і 10 годинами 15 серпня росіяни здійснили масований обстріл Чернігівської області.

З 8 ранку було зафіксовано понад 70 вибухів, ймовірно, від ворожої артилерії, на околицях села Камʼянська Слобода Новгород-Сіверської громади. Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку – обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", – написав він.

Нагадаємо, вранці обстрілів з боку РФ зазнала і Сумська область. Ворог застосував міномети та гранатомети.