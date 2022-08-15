СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва

Кримінального авторитета та рецидивіста з Росії видворено з території України.

Внаслідок посилення Службою безпеки України боротьби з міжнародною організованою злочинністю, у Києві затримано двох російських кримінальників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.

Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.

"Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників. З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні СБУ повідомила, що затримала агента РФ, який збирав дані для обстрілів Одещини. Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів.