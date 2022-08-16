В Україні працюють над проєктом електронної черги на кордоні, - Шмигаль

Під час реформування української митниці планують запровадити електронну чергу на кордоні. Над відповідним проєктом працює нині Міністерство інфраструктури.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми рухаємося в бік цифрової держави із максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися", - підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що реформа митниці є одним із найбільших запитів українського суспільства.

Вона передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту або так званий "митний безвіз", відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС, а також розширення пунктів пропуску і створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їхніх водіїв.

Крім цього, уряд очікує на ухвалення парламентом законопроєкту щодо розмитнення авто через Дію.

Нагадаємо, цей проєкт закону Кабмін подав до ВР ще у червні. За задумом, так вдасться усунути будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їхньому розмитненні.