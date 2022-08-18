Уночі 18 серпня в окупованих Амвросіївці Донецької області й Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Окупована Амвросіївка Донецької області. Цієї ночі на місцевому крупному складі орків, як повідомляють місцеві мешканці, з БК сталась “бавовна”. Уточнюємо інформацію”, – йдеться в повідомленні.

Видання “Дзеркало тижня” з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомило про вибухи у Новій Каховці Херсонської області.

Нагадаємо, 16 серпня у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. В обідню пору пролунали нові вибухи у Криму – на цей раз на військовій авіабазі під Сімферополем.