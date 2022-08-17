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Прокуратура оголосила мешканці Ірпеня про підозру у запереченні агресії РФ

Жінка заперечувала, серед іншого, факти вбивства росіянами мирного населення.

Прокуратура оголосила мешканці Ірпеня про підозру у запереченні агресії РФ
Фото: Пресслужба Київської міської прокуратури

Правоохоронці підозрюють мешканку Ірпеня Київської області в тому, що вона свідомо заперечувала факт російської агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Згідно із матеріалами досудового розслідування, підозрювана, проживаючи у Київській області та усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами рф частини територій нашої держави, у тому числі Київщини, у телефонних розмовах із громадянами України заперечувала факти вбивств та насильства відносно мирного населення України з боку російських військовослужбовців”, - йдеться у повідомленні.

Також вона заперечувала, за даними правоохоронців, вчинення російськими окупантами інших злочинів на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, з 24 лютого правоохоронці виявили 1 352 тіла вбитих цивільних мешканців Київщини. Також раніше слідчі Національної поліції повідомили про підозру ще восьми окупантам, які мародерили в домівках у Київській області.

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