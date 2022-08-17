На базі Енергоатому створюють великий кризовий штаб через погіршення ситуації на ЗАЕС

У компанії заявили, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв на атомній електростанції.

На базі НАЕК "Енергоатом" створюють великий кризовий штаб, який повинен бути максимально ефективним у разі виникнення на ЗАЕС будь-якої надзвичайної ситуації.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК.

Проєкт анонсували під час зустрічі в Запоріжжі міністрів енергетики Германа Галущенка і внутрішніх справ Дениса Монастирського, а також очільника Енергоатому Петра Котіна та керівників Дніпропетровської і Запорізької ОВА й ДСНС.

В обласному центрі делегація проінспектувала роботу всіх служб, сил і засобів, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль.

За словами Галущенка, штаб працює цілодобово і в онлайн-режимі триває моніторинг ситуації довкола ЗАЕС.

Очільник МВСУ Денис Монастирський зазначив - допоки атомна електростанція перебуватиме під контролем Росії, доти існуватиме небезпека в навколишніх районах.

"Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається небезпечною і продовжує погіршуватися. Протягом останніх трьох тижнів дедалі більшими стали намагання російських загарбників пошкодити обладнання станції через. Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з’єднується з об'єднаною енергосистемою України. Це дуже небезпечно!", - наголосив Петро Котін.

Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що Україна не розглядає питання введення миротворчих місій на ЗАЕС.

Тим часом 14 серпня російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше шість пострілів по Енергодару. Загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Максим Марко.