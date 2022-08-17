У росармії зростає саботаж наказів офіцерів до наступу, - Генштаб

На декількох напрямках рашисти спробували штурмувати українські позиції, але зазнали втрат.

Російські окупанти зазнають втрат на війні в Україні. Це їх деморалізує, тож вони шукають будь-яку можливість уникнути бойових дій. Зростає, зокрема, рівень саботажу наказів офіцерів до наступу.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Рашисти також вдаються до самокалічення та різних симуляцій, щоб не брати участі у війні.

На декількох напрямках загарбники провалили наступи і штурми. Так, на Харківському росіяни спробували прорвати оборону українських військ у бік населених пунктів Леб’яже та Базаліївка. Однак не мали успіху і відійшли.

На Слов'янському ворог намагався просунутися в напрямках Новодмитрівки. А на Бахмутському українські захисники придушили всі спроби загарбників покращити тактичне положення в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

На Південнобузькому напрямку окупанти теж спробували покращити тактичне положення - у бік Білогірки. Але наші бійці їхні плани поламали і відкинули на попередні позиції.

За даними командування, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 17 серпня така:

на Волинському, Поліському та Сіверському - без суттєвих змін. На Сіверському росіяни вдосконалюють фортифікаційне обладнання позицій. Також тут вороги здійснили артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області.

- без суттєвих змін. На Сіверському росіяни вдосконалюють фортифікаційне обладнання позицій. Також тут вороги здійснили артилерійські обстріли біля Чернівського, Павлівки та Гудового Сумської області. на Харківському окупанти з танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

окупанти з танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне. на Слов’янському росіяни намагалися завдати ураження українським підрозділам і зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького.

росіяни намагалися завдати ураження українським підрозділам і зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівного, Мазанівки, Долини та Довгенького. на Краматорському загарбники вели обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Це було зроблено з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів. Також рашисти завдали авіаудару біля Івано-Дарʼївки та Веселого. Безуспішно намагалися штурмовими діями покращити своє тактичне положення у напрямку Веселого.

загарбники вели обстріли із танків та артилерії неподалік Миколаївки, Краматорська, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка. Це було зроблено з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів. Також рашисти завдали авіаудару біля Івано-Дарʼївки та Веселого. Безуспішно намагалися штурмовими діями покращити своє тактичне положення у напрямку Веселого. на Бахмутському було зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара.

було зафіксовано ворожі обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара. на Авдіївському російські окупаційні війська продовжили вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдали авіаудару неподалік Мар’їнки. У напрямку Опитного росіяни мають частковий успіх

російські окупаційні війська продовжили вогневий вплив біля Авдіївки, Нью-Йорка, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського. Завдали авіаудару неподалік Мар’їнки. У напрямку Опитного росіяни мають частковий успіх на Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного. Аби скорегувати вогонь, рашисти залучили БпЛА.

Також на цьому керунку росіяни здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченкового. Вони мають частковий успіх у бік Новомихайлівки.

на Південнобузькому вороги утримують зайняті позиції і не дають можливості Силам оборони України створити сприятливі умови для контрнаступу. Також ведуть повітряну розвідку. А неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського окупанти завдали авіаударів;

вороги утримують зайняті позиції і не дають можливості Силам оборони України створити сприятливі умови для контрнаступу. Також ведуть повітряну розвідку. А неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського окупанти завдали авіаударів; в акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, вдень 17 серпня російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину, від випущених снарядів спалахнула пожежа.

Також загарбники обстріляли з артилерії місто Дергачі Харківської області.