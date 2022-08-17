Понад 90% українських громадян довіряють військовим та ветеранам, – соціологи

Більшість українців відчувають вдячність до ветеранів російсько-української війни. Половина відчувають гордість, понад 90% довіряють військовим ЗСУ.

Про це повідомляє сайт Міністерства в справах ветеранів України з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Говорячи про ветеранів російсько-української війни респонденти в першу чергу відчувають вдячність (64%) та гордість (50%). Чверть відчуває сум коли зустрічає ветеранів, стільки ж відчувають радість”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про інші відчуття опитані згадували рідше. Так, провину при зустрічі з ветераном відчувають 3%, сором і страх – по 2%, байдужість, гнів, неприязнь – всього по 1%.

Понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року.

Зокрема 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

Понад 90% опитаних довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

93% вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 3% мають протилежну думку.

Нагадаємо, Верховна Рада утворила систему переходу від військової служби до цивільного життя. Порядок та умови надання соціальної та професійної адаптації буде визначатися Кабінетом Міністрів України.