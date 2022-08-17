ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 90% українських громадян довіряють військовим та ветеранам, – соціологи

93% українців вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів.

Понад 90% українських громадян довіряють військовим та ветеранам, – соціологи
Фото: Україна: оперативно

Більшість українців відчувають вдячність до ветеранів російсько-української війни. Половина відчувають гордість, понад 90% довіряють військовим ЗСУ.

Про це повідомляє сайт Міністерства в справах ветеранів України з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Говорячи про ветеранів російсько-української війни респонденти в першу чергу відчувають вдячність (64%) та гордість (50%). Чверть відчуває сум коли зустрічає ветеранів, стільки ж відчувають радість”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про інші відчуття опитані згадували рідше. Так, провину при зустрічі з ветераном відчувають 3%, сором і страх – по 2%, байдужість, гнів, неприязнь – всього по 1%.

Понад 40% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, починаючи з 2014 року.

Зокрема 54% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого. 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

Понад 90% опитаних довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

93% вважає, що суспільство сьогодні поважає ветеранів, лише 3% мають протилежну думку.

Нагадаємо, Верховна Рада утворила систему переходу від військової служби до цивільного життя. Порядок та умови надання соціальної та професійної адаптації буде визначатися Кабінетом Міністрів України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також