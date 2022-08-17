Росія ввечері 17 серпня знову обстріляла Харків. Під удар потрапив Салтівський район.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки", - зазначив очільник міста.
Він додав, що на місці влучання спалахнула сильна пожежа в будинку.
Про жертв наразі нічого невідомо.
Терехов закликав жителів Харкова бути обережними і дотримуватися правила двох стін.
Нагадаємо, рашисти обстріляли Салтівський район учора ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.