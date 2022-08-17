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Росія знову завдала удару по Салтівському районі Харкова, - Терехов

"Приліт" зафіксували біля багатоповерхівки.

Росія знову завдала удару по Салтівському районі Харкова, - Терехов
Фото: Скрін з відео

Росія ввечері 17 серпня знову обстріляла Харків. Під удар потрапив Салтівський район.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки", - зазначив очільник міста.

Він додав, що на місці влучання спалахнула сильна пожежа в будинку.

Про жертв наразі нічого невідомо.

Терехов закликав жителів Харкова бути обережними і дотримуватися правила двох стін.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Салтівський район учора ввечері. Під ворожі обстріли потрапили гаражний кооператив (там було зруйновано та загорілися декілька приватних гаражів) і транспортна інфраструктура.

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