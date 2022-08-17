"Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари".

Українська розвідка оприлюднила відео знищення станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Над ліквідацією ворожої цілі працював спецпідрозділ ГУР.

"Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - розповіли в розвідці.

В ГУР підкреслили, що шукають загарбників в режимі 24/7 і працюють по його тилах.

Нагадаємо, раніше біля шлюзу Каховської ГЕС на Херсонщині було знищено одну з нових ворожих станцій радіоелектронної боротьби "Репелент-1".

Днями Сили спецоперацій показали, як українські бійці зірвали спробу прориву росіян на фронті.