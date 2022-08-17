"Щось буде забирати в порту Маріуполя та тягнути в Єйськ".

У порту Маріуполя пришвартувався російський паром "Лаврентій".

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, судно перебувало в дорозі з 1 по 16 серпня "замість анонсованих 7 годин".

"Паром прибув пустий. Як справжній пірат - з вимкненими системами ідентифікації. Щось буде забирати в порту Маріуполя та тягнути в Єйськ", - зауважив радник міського голови Маріуполя.

За словами Андрющенка, паром - лише військового призначення.

"Русня не лише ховає боєкомплекти в кузови псевдогуманітарних вантажівок. Цілий пасажирсько-піратський паром задіяно для цих цілей", - резюмував радник.

ЗМІ країни-агресора поширили інформацію, що між Росією та Маріуполем налагодили паромний зв'язок. "Лаврентій" став першим судном, яке прибуло до тимчасово окупованого українського міста. Регулярні рейси рашисти планують запустити з 5 вересня.

Нагадаємо, в Маріуполі відбувається посилення окупаційного режиму. Тепер воно стосується освітян - їм заборонили виїжджати з міста, а тих, хто відмовляється працювати в школах, переконують побоями.

Раніше стало відомо, що російські війська вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.