Окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя, – Андрющенко

"Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці".

У Маріуполі відбувається нове посилення режиму. Тепер воно стосується освітян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються", –йдеться в повідомленні.

Андрущенко зауважив, що для переконання вчителів окупанти не гребують застосовувати фізичну силу.

"Стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприянням та під супроводом колаборантів", – зазначив він.

Нагадаємо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, а у разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.