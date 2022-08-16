ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя, – Андрющенко

"Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці".

Окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя, – Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі відбувається нове посилення режиму. Тепер воно стосується освітян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються", –йдеться в повідомленні.

Андрущенко зауважив, що для переконання вчителів окупанти не гребують застосовувати фізичну силу.

"Стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприянням та під супроводом колаборантів", – зазначив він.

Нагадаємо, окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, а у разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також