СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді.

Затриманий агент спецслужб РФ розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

"У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних "посад" в окупаційній адміністрації. А сам зрадник планував приєднатися до так званих "розстрільних груп" загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що ворожий агент був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ для розвідувально-підривної діяльності.

Одержані від нього матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.