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Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)

Мешканців просять перебувати в укриттях.

Окупанти завдають ударів по Харкову (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Після низки вибухів у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Російські війська продовжують завдавати ударів по місту. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти завдають ударів по Харкову", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що обстріляно - Салтівський район міста.

"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо – без постраждалих, але з пожежею. Прошу все бути в укриттях", - написав він у Telegram.

Пізніше Терехов додав, що росіяни обстріляли гаражний кооператив, там зруйновано та горять приватних кілька гаражів. Також постраждала транспортна інфраструктура.

"Про постраждалих, як і раніше, інформації немає. Сподіваюся, всі люди цілі та неушкоджені", - додав мер.

Нагадаємо, цієї ночі Харків пережив один з наймасованіших обстрілів за останній час. Близько 22:30 Росія обстріляла Київський район з реактивних систем залпового вогню. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби постраждали девʼять людей у Харкові, з них жінка 75 років, на жаль, від отриманих поранень померла.

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