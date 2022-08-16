В Україні внесли зміни до шкільної програми через війну з Росією

Додано поняття "рашизм", видалені російські письменники та додана програма з навчання навичок поведінки в умовах воєнного часу.

До навчальної програми дітей у школах внесено зміни у відповідь на виклики, які виникли у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

Так, у навчальні програми предметів "Історія України", "Всесвітня історія" для 6 – 11 класів та інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ" (10 клас) внесено зміни з урахуванням нових історіографічних напрацювань.

Зазначається, що запропоновані доповнення мають на меті увиразнити наскрізні лінії з минулого, які дають змогу пояснити сучасні події. Наприклад, в оновлених програмах пропонується погляд на СРСР як на державу імперського типу. Також програми орієнтують на вивчення не тільки інструментів насильства, якого в ХХ столітті зазнавали українці, а й опору йому.

Частина змін у навчальних програмах спрямована на розширення просторових контекстів української історії, створення додаткових можливостей для аналогій і порівнянь.

Суттєві зміни пропонуються в частині найновішої історії, насамперед - подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України. Передбачено повний (окремим навчальним блоком) розгляд російсько-української війни, що розпочалася в 2014 році. Наголошується на геноцидних діях політичного керівництва і російського війська щодо українців, національному опорі проти агресії російської федерації та міжнародній підтримці України. Оновлено перелік термінів/понять, як-от: "присвоєння суверенітету" (у значенні привласнення, захоплення суверенітету УСРР союзним центром), "русскій мір", "рашизм"; замість вислову "політика русифікації" застосовано вислів "політика російщення", який точніше відбиває сутність явища і процесу; уточнено контекст застосування поняття "колабораціонізм".

У змісті навчальної програми предмета "Захист України" посилено військово-патріотичну складову. Програму доповнено інформацією про сучасну російсько-українську війну та Героїв цієї війни, про досвід ведення бойових дій. Також переглянуто та доповнено теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

У програмі предмета "Основи здоров’я" розширено зміст першого розділу "Безпека і здоров’я людини", який вивчається на початку навчального року в кожному класі. Додано питання, що пов’язані з ризиками воєнного часу, зокрема: сигнали оповіщення населення, дії під час повітряної тривоги, обстрілу тощо, надійне і ненадійне укриття, протимінний захист та поводження з вибухонебезпечними і незнайомими предметами, надання домедичної допомоги та психологічної самодопомоги тощо.

Зміст програми з основ правознавства, громадянської освіти розширено вивченням питань, пов’язаних з правами людини, з російсько-українською війною та доповнено інформацією щодо Міжнародного гуманітарного права.

У програмі з географії переглянуто обсяг навчального часу на вивчення країн у світлі сучасної російсько-української війни. Також у зміст теми "Країни Азії" додано інформацію про Республіку Корея, її місце у сучасній політичній карті світу, модель економіки, міжнародні зв’язки України з Республікою Корея.

Програми предметів "Зарубіжна література", "Література (молдовська та зарубіжна/румунська та зарубіжна/угорська та зарубіжна)" змінено в частині вивчення творів російських та білоруських письменників. Із змісту програм вилучено твори російських і білоруських авторів. Натомість додано твори зарубіжних письменників відповідно до літературного процесу та з урахуванням вікових особливостей учнів.

Також Міністерство затвердило типові освітні та навчальні програми для 1 - 2 та 3 - 4 класів закладів загальної середньої освіти, у яких оновлено зміст у частині питань цивільного захисту, поводження з вибухонебезпечними предметами, у зв'язку з масовим вторгненням збройних сил РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше МОН розробило алгоритм дій для вчителів у разі повітряної тривоги під час занять.