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Росіяни завдали масованого удару по Оріхову: гатили декілька годин

Загинула жінка, ще шестро людей – поранені. 

Росіяни завдали масованого удару по Оріхову: гатили декілька годин
Оріхів
Фото: оріхів

Оріхів Запорізької області зазнав масованого обстрілу. Загинула одна місцева мешканка.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм

"Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі", – написав він.

Фото: Запорізька ОВА у Телеграм

Старух додав, що руйнувань зазнали десятки приватних будинків та обʼєктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі.

Фото: Запорізька ОВА у Телеграм

Оріхів потерпав від російського вогню і раніше. У червні ворог обстріляв там цивільні обʼєкти. 

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