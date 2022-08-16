Росіяни завдали масованого удару по Оріхову: гатили декілька годин

Оріхів Запорізької області зазнав масованого обстрілу. Загинула одна місцева мешканка.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм.
"Ворог гатив з ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Шестеро людей поранені, в тому числі троє з них працівники енергокомпанії, що відновлювали мережі", – написав він.
Старух додав, що руйнувань зазнали десятки приватних будинків та обʼєктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі.
Оріхів потерпав від російського вогню і раніше. У червні ворог обстріляв там цивільні обʼєкти.