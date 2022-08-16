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Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя

У середньому за добу - майже 150 вильотів.

Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Аеропорт 'Бельбек' (ілюстративне фото)
Фото: sevas.com

Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя після вибухів на авіабазі в Саках, звідки злітала тактична авіація окупантів.

Про це повідомив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Повітряні сили України продовжують свої заходи захисту повітряного простору України. Авіація противника наразі не залітає в зону дії нашої протиповітряної оборони. Але разом з тим ми фіксуємо авіаційну діяльність ворога: за добу це приблизно півтори сотні літаковильотів окупантів із прилеглих до України територій білорусії, росії і окупованого Криму", - сказав Ігнат.

Окремо він акцентував увагу на тому, що збільшена діяльність авіації ворога на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя. Це пояснюється ситуацією після вибухів на аеродромі в Саках звідки злітала тактична авіація окупантів.

Ігнат уточнив, що Повітряні сили фіксують переважно вильоти ворожих штурмовиків Су-25, ударних вертольотів Мі-24, та Мі-28, а також вертольотів Ка-52.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі Новофедорівці біля міста Саки в окупованому росією Криму було зафіксовано вибухи. У міноборони РФ стверджують, що причиною вибухів стала "детонація кількох авіаційних боєприпасів". Пізніше окупанти повідомили про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Міністерство оборони України заявило, що відомство "не може встановити причину займання".

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму - приблизно 200 км.

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