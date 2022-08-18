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Мінреінтеграції просить повідомляти про примусову мобілізацію на окупованих територіях

Відтепер можна просто та швидко повідомити про примусову мобілізацію чи залучення до військ окупанта.

Мінреінтеграції просить повідомляти про примусову мобілізацію на окупованих територіях
Фото: Укрінформ

Мінреінтеграції та Національне інформаційне бюро (НІБ) закликають усіх громадян, яким відомі факти примусової мобілізації чи залучення людей на тимчасово окупованих територіят (ТОТ) до військової служби на стороні РФ, повідомляти про це. 

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції

Зазначається, що залишити звернення можна у будь-який зручний спосіб. Варіанти подання можна знайти на сайті nib.gov.ua.

“При цьому ми дбаємо про те, щоб дані осіб, які надсилають нам інформацію, у жодному разі не стали публічними” - наголосили в Мінреінтеграції.

Повідомляти про такі випадки важливо, оскільки одним з найбільш цинічних методів ведення війни Росією є примусова мобілізація людей на ТОТ. 

Примусова мобілізація мирного населення на ТОТ, залучення цивільних людей до організації військових операцій є воєнним злочином і призводить до брутальних порушень прав і свобод людини. 

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили способи отримання інформації про військовополоненого або цивільного заручника у ворожому полоні.

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