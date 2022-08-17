Головне за день. Середа, 17 серпня

Шість загиблих унаслідок обстрілу Харкова, відбиті ворожі штурми, візит генсека ООН, зростання смертності від COVID-19. Яким запам’ятається 175-й день повномасштабної війни.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Салтівського району Харкова загинули шестеро людей, шістнадцять отримали поранення.

“Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитих російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі”, - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на декількох напрямках рашисти спробували штурмувати українські позиції, але зазнали втрат.

На Харківському напрямку росіяни спробували прорвати оборону українських військ у бік населених пунктів Леб’яже та Базаліївка. Однак не мали успіху і відійшли.

На Слов'янському напрямку ворог намагався просунутися у бік Новодмитрівки. А на Бахмутському українські захисники придушили всі спроби загарбників поліпшити тактичне положення в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 17 серпня – у нашій новині.

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Удень 17 серпня рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Великій Костромці Зеленодольської громади.

За інформацією ДСНС, через влучання снарядів виникла пожежа. Потерпілих немає.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, як можна отримати інформацію про військовополоненого або цивільного заручника у ворожому полоні.

Алгоритм дій – в нашій новині.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Сьогодні, 17 серпня, журналісти "Української правди" оприлюднили сюжет про те, що попри повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, українські бізнесмени, політики й народні депутати масово виїхали відпочивати на Лазурний берег.

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти в послів Киргизстану, Румунії, Бельгії та Іспанії.

Посли розпочинають дипломатичну місію в нашій державі.

Вручення відбулося на території Національного заповідника "Софія Київська".

До Львова сьогодні прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. На завтра заплановані його зустрічі з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.

У світі знову почала зростати смертність від COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Кількість зареєстрованих летальних випадків від хвороби збільшилась на 35% за минулі чотири тижні. А за останні сім днів зафіксували близько 15 тисяч смертей від коронавірусу.

"15 000 смертей на тиждень - це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекціям та порятунку життів. Ми всі втомилися від цього вірусу та втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас", - заявив Гебреїсус.

За словами очільника ВООЗ, домінуючим штамом залишається омікрон. На варіант ВА.5 припадає понад 90% випадків, виявлених за останній місяць.

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