Окупанти залякують батьків школярів на Херсонщині, - ОВА

Є випадки, коли батькам погрожують штрафами.

На Херсонщині російські окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тисяч рублів.

Про це повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами. Також у всіх школах буде воєнізована охорона», – написав він.

Нагадаємо, що на думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські загарбники можуть організувати провокацію в одній зі шкіл на окупованих українських територіях.

Також Володимир Путін доручив поставити озброєних окупантів біля кожної школи на окупованих територіях України.