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Радіаційна хмара в разі аварії на ЗАЕС накриє частину півдня України та південно-західні регіони РФ, - Енергоатом

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики.

Радіаційна хмара в разі аварії на ЗАЕС накриє частину півдня України та південно-західні регіони РФ, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС відповідно до напрямку вітрів на понеділок 29 серпня накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

Про це повідомляє Енергоатом.

Відомство зазначає, що у разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Такий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання.

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо; ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендується вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Як заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, російські військові повинні якомога швидше залишити територію Запорізької АЕС, оскільки їхнє перебування на станції ставить під загрозу весь континент.

Нагадаємо, МАГАТЕ уже сформувало склад місії, яка має прибути на Запорізьку АЕС наступного тижня.

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