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У Сватовому знову "бавовна", ще кілька годин тому там тривала заграва, - Гайдай

ЗСУ влучили по базі росіян.

У Сватовому знову "бавовна", ще кілька годин тому там тривала заграва, - Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Після битви за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, сили окупантів на Луганщині вкрай збідніли. 

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує 24 канал.

Він також зазначив, що наші вороги дуже полюбляють високі фрази, на кшталт "хоч каміння з неба", тож ЗСУ регулярно влаштовують їм "каміння".

"У Сватовому була база, звідки вже вийшли майже всі війська ворога. На цій аграрній базі, яку росіяни використовували для передислокації, знову щось трапилось – знову "бавовна", досить потужна, бо ще кілька годин тому там тривала заграва", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, що 27 серпня російські військові відступили за шістьма напрямками у Луганській області.

А 26 серпня українські військові завдали удару по російських окупантах у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині.

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