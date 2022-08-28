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Окупанти на Чернігівщині обстріляли череду корів

Росіяни влучили у прикордоння Семенівської громади.

Окупанти на Чернігівщині обстріляли череду корів
В'ячеслав Чаус
Фото: Lb.ua

Через російський обстріл прикордоння Чернігівської області постраждала череда корів.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні, 28 серпня, після 12.00 росіяни обстріляли прикордоння Семенівської громади. Постраждала череда корів місцевого сільськогосподарського підприємства. Через обстріли також спалахнув будинок на околиці прикордонного села», – написав він.

Зазначимо, що прикордоння Чернігівської та Сумської областей щоденно потерпають від російських обстрілів.

Нагадаємо, що 24 серпня на Чернігівщині збили два безпілотники росіян.

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