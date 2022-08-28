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У Чорному морі РФ тримає чотири кораблі-носії "Калібрів"

В Азовському морі Росія продовжує контролювати морські комунікації.

У Чорному морі РФ тримає чотири кораблі-носії "Калібрів"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі Росія тримає напоготові чотири кораблі - носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у 24 ракети.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 4 ворожих кораблів та катерів; в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет «Калібр».

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 38 суден, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор.

У ВМС констатували, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

21 серпня повідомлялося, що у Чорному морі чергують п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний їхній залп – 36 ракет.

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