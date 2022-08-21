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У Чорному морі чергують п’ять російських носіїв «Калібрів», - ВМС

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.

У Чорному морі чергують п’ять російських носіїв «Калібрів», - ВМС
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Російська Федерація утримує загалом п’ять носіїв ракет у Середземному морі.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

За даними командування, у Чорному морі чергують п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний їхній залп – 36 ракет.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом останньої доби Керч-Єнікальську протоку перетнули 38 суден, які прямували до Азовського моря, і 33 – на шляху до Чорного моря. З них загалом 20 суден рухалися до протоки Босфор.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців активно готуватися до нового тижня, "дуже важливого для всіх нас і для нашої держави". За його словами, Росія може постаратися зробити наступного тижня щось особливо жорстоке.

В МВС закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в День Незалежності.

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