ЗСУ знищили на Донеччині дві російські артилерійських системи "Гіацинт-С"

Учора українські морські піхотинці та артилеристи знищили на Донецькому напрямку дві ворожих артилерійських системи "Гіацинт-С" і 14 російських військових.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

"На Донецькому напрямку воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили шість окупантів", – йдеться в повідомленні.

До того ж українські артилеристи завдали удари по позиціях росіян, в результаті чого ворог втратив вісім людей живої сили, одну бойову машину МТЛБ, дві артилерійські системи "Гіацинт-С" та одну САУ.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 250 військових РФ, найбільше – на Донецькому напрямку.