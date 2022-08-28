ЗСУ на півдні знищили 11 окупантів

Під вогневим контролем ЗСУ перебувають міст та переправа через Інгулець.

Сили оборони півдня України знищили 28 серпня 11 загарбників, іншу бойову техніку і 3 пункти управління російськими військами.

Про це повідомляє у Телеграмі речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці. Також уражено склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні», - зазначив Назаров.

За його словами, підтверджені втрати ворога складають 11 осіб, 3 одиниці автобронетехніки та самохідна гаубиця «Мста-С».

Під вогневим контролем ЗСУ перебувають міст та переправа через річку Інгулець – об’єкти після ураження не функціонують.

Нагадаємо, що фіксується стягування важкої техніки російських окупантів до Криму.

26 серпня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив про нові влучання сил оборони в Антонівський міст.