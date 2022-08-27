​Знищено склади та техніку окупантів біля Херсона, – Хлань

Відступати від Херсонщини окупанти не збираються, фіксується стягування важкої техніки до Криму.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Фіксуємо, що мости на Херсонщині пошкоджено, окупантам ускладнено логістику. Знищено склади, техніку, зокрема засоби ППО біля Херсона”, – зазначив він.

В області окупанти продовжують свій терор і беззаконня – вдираються у помешкання, грабують, викрадають людей.

“Вимагають доносити один на одного, контролюють, залякують. Зараз активно тиснуть на батьків, бо 1 вересня мають забезпечити картинку, що навчальний процес успішно розпочато. Залякують штрафами та навіть позбавленням батьківських прав тих, хто відмовиться відправляти школярів у віджаті ними школи”, – йдеться у повідомленні.

Навчальні заклади відкривають у мінімальній кількості, наприклад, у Каховці проводять набір лише у 3 та 5 школи, як вони це називають у “базові”.

“Сьогодні знову перебої зі світлом у великих містах області і безпосередньо у Херсоні. Що стосується сіл, то є ті, в яких електропостачання відсутнє чи не з перших днів окупації, але люди все одно залишаються там і не хочуть нікуди їхати”, – зазначив Хлань.

Люди повідомляють, що дзвонять і пишуть на вайбер з маніпулятивними соц опитуваннями стосовно їхніх настроїв щодо Росії.

“Але настрої наших людей незмінні – ненависть до ворогів. Окупантам навіть доводиться вивішувати погрози в оголошеннях, лякають людей, щоб не зривали триколори, бо покарають. Але щодня населені пункти області просинаються, а на стовпах синьо-жовті стрічки, українські символи та плакати, бо люди Херсонщини – незламні. Віримо в ЗСУ і дякуємо за їхню роботу!”, – додав Хлань.

Нагадаємо, вчора Хлань заявив про нові влучання сил оборони в Антонівський міст.