Втрати росіян зростають так, що командування переносить ротацію окупантів на невизначений термін, - Генштаб

У російській армії зростають втрати особового складу. Тож командування окупантів почало частіше переносити терміни ротацій передових підрозділів на невизначений строк.

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Тим часом українські захисники відбили наступи росіян на шести основних напрямках.

Так, на Харківському рашисти спробували провести штурм в напрямку Дементіївки. Отримали відсіч і відійшли.

На Слов'янському загарбники мали намір наступати в бік Бражківки. Зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському окупанти безуспішно вели наступ у напрямку Григорівки. Були змушені відійти.

На Бахмутському українські бійці після ударів ворожої авіації, відбили наступ росіян у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському рашисти намагалися просунутися у бік Невельського і Олександрополя. Безуспішно, були змушені відійти.

А на Новопавлівському окупанти вели наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки. Однак теж успіху не мали і відступили.

За даними Генштабу ситуація на інших керунках станом на 18.00 27 серпня така:

на Волинському та Поліському зберігається ракетних та авіаційних ударів з Білорусі.

та зберігається ракетних та авіаційних ударів з Білорусі. на Сіверському росіяни обстріляли райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області.

росіяни обстріляли райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області. на Харківському рашисти зі ствольної та реактивної артилерії завдали ударів по населених пунктах Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація РФ ударила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

рашисти зі ствольної та реактивної артилерії завдали ударів по населених пунктах Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація РФ ударила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка. на Слов’янському вороги вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагалися зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського.

вороги вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагалися зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. на Краматорському ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Росія задіяла авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки.

ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Росія задіяла авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. на Бахмутському було зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми.

було зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. на Авдіївському окупанти вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагалися зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури і завдати втрат українським підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Також рашисти завдали авіаударів біля Мар’їнки та Невельського.

окупанти вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагалися зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури і завдати втрат українським підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Також рашисти завдали авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. на Новопавлівському росіяни продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Задіяли авіацію для ударів по району Володимирівки.

росіяни продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Задіяли авіацію для ударів по району Володимирівки. на Запорізькому під ворожий обстріл потрапили території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів російської авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

під ворожий обстріл потрапили території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів російської авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка. на Південнобузькому окупанти завдали авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного. Росіяни зосереджують основні зусилля, щоб не допустити просування українських військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення.

окупанти завдали авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного. Росіяни зосереджують основні зусилля, щоб не допустити просування українських військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. в акваторіях Чорного та Азовського морів російське корабельне угруповання проводить розвідку і блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в нашій державі воює приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

Тим часом до України вдалося повернути тіла 541 загиблого українського військового.