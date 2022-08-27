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Україна загалом повернула понад 540 тіл загиблих захисників

Перемовини з агресором відбуваються складно.

Україна загалом повернула понад 540 тіл загиблих захисників
Фото: Патронатна служба Азову «Янголи Азову»

До України вдалося повернути тіла 541 загиблого на війні з російськими окупантами українського військового.

Про це повідомляється у заяві Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, інформує пресцентр Мінреінтеграції.

"Через міжнародне представництво Червоного Хреста вдалося організувати комунікацію зі стороною РФ. Перемовини з агресором проводити складно, але нам вже вдалося повернути 541 загиблого захисника", - розповів він.

Він додав, що з Маріуполя доставлено 428 тіл, з них понад 300 - захисники "Азовсталі".

"Повертаємо загиблих із Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, Луганського напрямків - звідусіль", - зазначив Котенко.

Нагадаємо, що у російському полоні перебувають понад 130 жінок з Азовсталі – військовослужбовців, прикордонниць та медичних працівниць.

10 серпня у Київ привезли тіла 16 полеглих захисників Маріуполя.

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