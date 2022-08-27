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На Харківщині навчання в школах і вишах буде онлайн

Час дольоту ракети - 30-40 секунд до Харкова. 

На Харківщині навчання в школах і вишах буде онлайн
Фото: Telegram Олега Синєгубова

У Харківській області в новому навчальному році навчання в школах, ПТУ і вишах буде проводитися виключно онлайн.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Все навчання на території Харківської області буде проводитися онлайн", - сказав Синєгубов.

Він пояснив, що це пов'язано з міркуваннями безпеки. Велика частина ракет, які окупанти випускають на територію регіону, вилітає з Бєлгородської області.

"Час дольоту ракети -30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд - до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей в сховища, це 4-5 хвилин", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.

За даними МВС, понад 50% закладів освіти України готові до навчального процесу в офлайн-режимі.

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