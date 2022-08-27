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На лікування до ЄС доправили ще 29 українців

На лікування відправлено пацієнтів із мінно-вибуховими травмами.

На лікування до ЄС доправили ще 29 українців
Фото: moz.gov.ua

До спеціалізованих клінік Європи цього тижня евакуювали 29 постраждалих українців.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

"Протягом цього тижня вдалося евакуювати та доправити до Норвегії, Данії, Нідерландів та Німеччини 29 українців. Нагадуємо, що зазвичай евакуюють дорослих і дітей із комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими тяжкими захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу в евакуаційних групах були цивільні особи з онкологічними захворюваннями зі Львівщини, Хмельниччини, Київщини та інших регіонів України. Всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування. Також на лікування та подальшу реабілітацію відправлено пацієнтів із мінно-вибуховими травмами, які вони отримали внаслідок ворожих обстрілів.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі, де стабілізують стан пацієнтів. Далі естафету підхоплюють повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт, якими українців транспортують до країн Європи для спеціалізованого лікування.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я отримало медичну гуманітарну допомогу від Польщі, Франції, Японії та Латвії.

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