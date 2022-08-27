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Боррель анонсував тренувальну місію від ЄС для українських бійців

"Це буде не в Україні, але в сусідній державі, яка вже має на своїй території тренувальну місію".

Боррель анонсував тренувальну місію від ЄС для українських бійців
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз готує тренувальну місію для українських військових.

Про це розповів Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Армія Inform".

"Це буде не в Україні, але в сусідній державі, яка вже має на своїй території тренувальну місію. Вони вже проводять тренування. Багато українських солдатів уже пройшли навчання в Польщі, у Чехії, у Великій Британії, у Франції", - сказав Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер.

За словами Борреля, коли Європа постачає Україні сучасну зброю, то її використання потребує спеціальних навичок.

"Коли Франція надає гармати, українські солдати мають бути підготовлені для їх використання", - додав дипломат.

Він підкреслив, що подробиці тренувальної місії ЄС розглянуть після зустрічі в Празі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 120 військових з Нової Зеландії будуть навчати українських військовослужбовців у Британії. Раніше Генштаб ЗСУ розповів про особливості навчання українських бійців у цій державі.

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