Боррель анонсував тренувальну місію від ЄС для українських бійців

Євросоюз готує тренувальну місію для українських військових.
Про це розповів Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє "Армія Inform".
"Це буде не в Україні, але в сусідній державі, яка вже має на своїй території тренувальну місію. Вони вже проводять тренування. Багато українських солдатів уже пройшли навчання в Польщі, у Чехії, у Великій Британії, у Франції", - сказав Боррель на пресконференції в іспанському місті Сантандер.
За словами Борреля, коли Європа постачає Україні сучасну зброю, то її використання потребує спеціальних навичок.
"Коли Франція надає гармати, українські солдати мають бути підготовлені для їх використання", - додав дипломат.
Він підкреслив, що подробиці тренувальної місії ЄС розглянуть після зустрічі в Празі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 120 військових з Нової Зеландії будуть навчати українських військовослужбовців у Британії. Раніше Генштаб ЗСУ розповів про особливості навчання українських бійців у цій державі.