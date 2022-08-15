​120 військових з Нової Зеландії будуть навчати українських військовослужбовців у Британії, – Reuters

Новозеландські війська не братимуть участі у бойових діях в Україні.

Нова Зеландія відправляє 120 військовослужбовців до Великої Британії, щоб допомогти навчити українців вести бойові дії на передовій.

Про це сьогодні повідомив уряд країни, пише Reuters.

У заяві уряду йдеться, що військові з Нової Зеландії допоможуть двом навчальним групам піхоти навчити український особовий склад основними навичками для ефективної ведення бою, включаючи поводження зі зброєю, надання першої бойової допомоги та інші навички.

Навчання близько 800 українських військових проводитиметься в одному з чотирьох пунктів у Великій Британії. Військовослужбовці Нової Зеландії не приїжджатимуть до України.

“Ми чітко зазначили, що напад на суверенітет країни та подальша втрата невинних життів є неприпустимою. Наше засудження й надалі буде виходити за межі слів і включатиме критичну підтримку”, – заявила прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Вона наголосила, що новозеландські війська не вступали і не братимуть участі в бойових діях в Україні.

Проведення тренувань є частиною серії дій у відповідь на вторгнення Росії 24 лютого до України. Допомога Нової Зеландії включає понад 40 млн новозеландських доларів (25,7 млн доларів США) фінансової підтримки та санкцій проти 840 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, влада Нової Зеландії повідомила про розширення санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Заходи впроваджуються проти низки підприємств ВПК, компаній "СОГАЗ" та "РЖД".