За заслуги на полі бою право на першочергове отримання прапорів було надано п’ятьом бригадам.

Президент України Володимир Зеленський вперше вручив бойові прапори бригадам територіальної оборони Донеччини та Луганщини.

Про це повідомив у Telegram керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, за заслуги на полі бою право на першочергове отримання прапорів було надано п’ятьом бригадам.

До прикладу, серед них 111-та окрема бригада територіальної оборони (територіальна оборона Луганщини).

"Особовий склад бригади приймає безпосередню участь в обороні територій Луганської та Донецької областей з 24 лютого 2022 року. За цей час її військовослужбовці обороняли міста та селища: Рубіжне, Воєводівка, Привілля, Золоте, Гірське, Новотошківське, Тошківка, Білогорівка, Шипилівка, Врубівка, Верхньокам’янське, Миколаївка, Лиман, Кремінна, Устинівка, Дружба, Володимирівка", - розповів Гайдай.

Прапор вручили командиру бригади полковнику В'ячеславові Суханову. Він керує нею з січня 2021 року. Раніше за бойові заслуги Суханова нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

"Згідно статуту, бойовий прапор є символом честі, доблесті та слави військової частини. Це почесний знак, що визначає особливості її бойового призначення, історії, заслуг і свідчить про належність військової частини до Збройних Сил України", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, днями в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних сил України.