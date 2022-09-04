Російська авіація найінтенсивніше працює на Південнобузькому та Донецькому напрямках, - Генштаб

За цю добу рашисти завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах.

Російська авіація веде бойові дії, щоб підтримати наземні підрозділи окупантів найінтенсивніше на Південнобузькому та Донецькому напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Упродовж цієї доби Росія завдала 14 ракетних та понад 15 авіаударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. У результаті постраждала цивільна інфраструктура в районах Харкова, Миколаєва, Вознесенська, Очакова та Сухого Ставка.

Угруповання Повітряних Сил України продовжує відбивати зосереджені ракетно-авіаційних ударів та повітряні напади РФ, а також здійснює протиповітряне прикриття важливих об’єктів та угруповань військ.

Так, за даними командування, за добу авіація Сил оборони України завдала 12 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів окупантів.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. За поточну добу нанесено ураження по пунктах управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу", - йдеться на Facebook-сторінці штабу.

Як повідомили в Генштабі, ситуація на різних напрямках фронту станом на 18.00 4 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Білорусі;

та - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Білорусі; на Сіверському напрямку рашисти обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував БпЛА. У командуванні кажуть - посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на цьому керунку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України;

напрямку рашисти обстріляли 12 населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, також застосував БпЛА. У командуванні кажуть - посилення інтенсивності обстрілів вздовж державного кордону пояснюється нещодавньою ротацією артилерійських підрозділів противника на цьому керунку. Крім того, не виключається застосування противником диверсійно-розвідувальних груп в прикордонних районах України; на Харківському загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Завдали авіаударів у районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Також застосували БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки;

загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Петрівка, Руська Лозова, Великі Проходи, Старий Салтів, Норцівка, Гусарівка, Чепіль, Покровське. Завдали авіаударів у районах населених пунктів Перемога та Гусарівка. Також застосували БпЛА в районах населених пунктів Питомник, Руська Лозова, Слатине, Іванівка, Балаклія, Савинці та Руські Тишки; на Слов’янському під ворожі обстріли потрапили населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Було здійснено авіаційний удар по Богородичному;

під ворожі обстріли потрапили населені пункти Богородичне, Долина, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Дмитрівка, Мазанівка, Сулигівка, Карнаухівка. Було здійснено авіаційний удар по Богородичному; на Краматорському окупанти обстріляли райони населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдали авіаударів у районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське;

окупанти обстріляли райони населених пунктів Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Званівка, Спірне, Веселе, Переїзне. Завдали авіаударів у районах населених пунктів Богородичне та Верхньокам’янське; на Бахмутському ворожий вогонь накрив райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка.

ворожий вогонь накрив райони населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка. на Авдіївському вороги обстріляли Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка;

вороги обстріляли Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Орлівка; на Новопавлівському під удари росіян потрапили Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, під авіаудар - район Новомихайлівки;

під удари росіян потрапили Мар’їнка, Парасковіївка, Микільське, Вугледар, Солодке, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Павлівка, Новодонецьке, Новомайорське, Нескучне, Времівка, під авіаудар - район Новомихайлівки; на Запорізькому росармія здійснювала обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також нанесла авіаудари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки;

росармія здійснювала обстріли у районах населених пунктів Зарічне, Щербаки, Новоданилівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Червоне, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Новосілка, Бурлацьке, Времівка. Також нанесла авіаудари в районах Білогір’я, Полтавки та Времівки; на Південнобузькому окупанти продовжують вести оборонні дії. Обстріляли майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того, завдали авіаударів у районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії росіяни активно використовували БпЛА.

окупанти продовжують вести оборонні дії. Обстріляли майже всі населені пункти вздовж лінії зіткнення. Крім того, завдали авіаударів у районах населених пунктів Любомирівка, Безіменне, Костромка, Білогірка, Велике Артакове. Для коригування вогню артилерії росіяни активно використовували БпЛА. у готовності в акваторії Чорного моря перебувають носії крилатих ракет "Калібр".

У командуванні додали, що українські підрозділи успішно відбили атаки росіян у районах населених пунктів Краснопілля, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Кодема, Соледар та Первомайське.

Тим часом НАТО посилює свою присутність у східній частині Альянсу. На території Болгарії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини було розміщено 8 багатонаціональних бойових груп.

"Таким чином НАТО демонструє силу трансатлантичних зв’язків та рішучу готовність", - підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни звозять у Крим військову техніку та особовий склад. Тим часом у Херсоні ЗСУ підірвали власність підозрюваного в держзраді Володимира Сальдо, де росіяни зберігали боєкомплект.