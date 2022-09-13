МЗС закликало українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху

Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а в разі перебування в регіоні – уникати місць військової активності.

Про це повідомив речник Міністерства Олег Ніколенко.

"Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав у межах їхніх міжнародно визнаних кордонів. При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання", – наголосив він.

Сьогодні опівночі в Нагірному Карабасі розпочався новий спалах конфлікту, що триває десятиліттями. Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілах населених пунктів та влучанні в будинки цивільних. Азербайджан, зі свого боку, заперечує, що шкоди було завдано мирним людям. Станом на 9 ранку досягнуто домовленості про припинення вогню.

Єреван звернувся по допомогу до Росії, ОДКБ і ООН. Пашинян ствержує, що з ночі загинули 49 вірменських військових.