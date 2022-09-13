На вірменсько-азербайджанському кордоні триває бій

Вірменія заявила про обстріли міст Горіс та Джермук і Сотк.

На кордоні Вірменії та Азербайджану кордоні триває інтенсивна перестрілка.

Про це пише news.am з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Вірменії.

“Інтенсивна перестрілка, яка почалася внаслідок широкомасштабної провокації азербайджанської сторони, продовжується. Збройні сили Вірменії дають пропорційну відповідь”, – йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що “13 вересня о 00:05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат”. Йдеться про міста Горіс та Джермук і село Сотк.

Водночас, як пише Радіо Свобода, влада Азербайджану заявила, що "обстріл є відповіддю на провокацію та диверсію з боку Вірменії".

Вірменська влада це заперечує, водночас заявляючи про наявність загиблих у лавах своїх військових.

Нагадаємо, на початку серпня між Азербайджаном та Вірменією знову спалахнули сутички за Нагірний Карабах. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що 3 серпня, було здійснено "терористично-диверсійну операцію проти підрозділів азербайджанської армії", унаслідок якої загинув їхній військовий.

У МЗС Вірменії заявили, що саме Азербайджан порушив угоду про припинення вогню, яка діяла з листопада 2020 року.