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Справа Трампа: мін’юст США схвалив кандидата експрезидента на посаду незалежного експерта

Загалом є три претенденти.

Справа Трампа: мін’юст США схвалив кандидата експрезидента на посаду незалежного експерта
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Дональд Трамп і Міністерство юстиції США погодилися, що суддя Реймонд Дж. Дірі був би відповідним кандидатом на посаду незалежного експерта у справі про документи, вилучені з маєтку Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Іншими претендентами є судді у відставці Барбара С. Джонс і Томас Б. Гріффіт, їхні кандидатури також вважаються прийнятними.

Остаточний вибір зробить суддя окружного суду США Ейлін Кеннон.

Водночас адвокати Трампа відкинули експертів, які запропонувало Міністерство юстиції, відмовившись від пояснень.Дірі є старшим федеральним суддею Східного округу Нью-Йорка, який охоплює Бруклін та Лонг-Айленд. Він працював у Суді у справах зовнішньої розвідки щодо ведення спостережень – судова інстанція контролює запити федеральних правоохоронних і розвідувальних органів на отримання ордерів на стеження за іноземними шпигунами у межах Сполучених Штатів.

Дірі був одним із кількох суддів, які підписали низку ордерів, за якими ФБР намагалося встановити стеження за Картером Пейджем – радником кампанії Трампа в 2016 році, у межах розслідування про втручання Росії у вибори.

Ендрю Вайсманн, який більшу частину своєї кар'єри пропрацював федеральним прокурором у Східному окрузі Нью-Йорка, а потім став старшим членом команди спеціального прокурора Роберта Мюллера, написав у Твіттері, що Дірі був "зразковим суддею", і передбачив, що вибір матиме неприємні наслідки для самого Трампа. 

Нагадаємо, Федеральний суд у штаті Флорида задовольнив вимогу Дональда Трампа про залучення спеціального експерта, який слідкуватиме за розглядом справи про переміщення секретних документів.

Експерт має переглянути понад 11 000 документів, вилучених із будинку Трампа в Мар-а-Лаго у серпні у рамках розслідування.

Під час обшуку виявили настільки таємні матеріали, що навіть співробітникам контррозвідки ФБР і адвокатам Міністерства юстиції знадобились додаткові дозволи, перш ніж вони змогли ознайомитися з файлами. За даними Washington Post, ФБР шукало в маєтку Трампа серед іншого документи, які стосуються ядерної зброї

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