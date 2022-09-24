З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва

Російська окупаційна влада у Криму продовжує злочинні дії проти кримських татар. Тепер їх намагаються позбутись через масовий призив до лав окупантської армії.

Про це повідомила журналістка Севгіль Мусаєва.

“За різними даними, з усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли. Їх вручають просто в місцях компактного проживаннях, на роботі, ринках. Є випадки, коли людей просто забирають у військомати, фактично з вулиці”, - повідомила журналістка.

Вона додала, що дозвіл на виїзд з Криму зараз можна отримати лише через військкомат.

Севгіль Мусаєва закликала мешканців Криму уникати мобілізації усіма можливими та неможливими способами, навіть ціною вироку.

Нагадаємо, окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводить масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації. Після того їх залучатимуть до складу збройних сил Росії.