Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Росія знову обстріляла Запоріжжя, – Старух
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Ростислав Шурма: «Є величезний запит від суспільства і бізнесу на зміну податкової моделі»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Лавров запізнився на засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні і втік з нього раніше
Лавров запізнився на засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні і втік з нього раніше
ГоловнаСуспільствоВійна

З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва

Росія розпочала активну мобілізаційну кампанію в окупованому Криму.

З усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли, - Севгіль Мусаєва
Фото: Суспільне Крим

Російська окупаційна влада у Криму продовжує злочинні дії проти кримських татар. Тепер їх намагаються позбутись через масовий призив до лав окупантської армії

Про це повідомила журналістка Севгіль Мусаєва.

“За різними даними, з усіх вручених на сьогодні повісток 80% отримали саме киримли. Їх вручають просто в місцях компактного проживаннях, на роботі, ринках. Є випадки, коли людей просто забирають у військомати, фактично з вулиці”, - повідомила журналістка.

Вона додала, що дозвіл на виїзд з Криму зараз можна отримати лише через військкомат.

Севгіль Мусаєва закликала мешканців Криму уникати мобілізації усіма можливими та неможливими способами, навіть ціною вироку.

Нагадаємо, окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводить масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації. Після того їх залучатимуть до складу збройних сил Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також